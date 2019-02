Paddenstoelenexpert: ’Morieljes dodelijk? Onwaarschijnlijk!’

Amsterdam - Grote schrik om het drama in restaurant Riff in Valencia. Achttien mensen onwel maar nog erger, een dame overleden, en er stonden morieljes op het menu. Is deze fraaie en vooral heerlijke paddenstoel verantwoordelijk voor de dood van de gast en kunnen we nog wel paddenstoelen eten? En erger nog, in de supermarkt liggen gewoon gedroogde morieljes. Puur gif in de schappen?