EU-lidstaten voor verbod pulsvisserij

De EU-lidstaten hebben ondanks verzet van Nederland ingestemd met het politieke akkoord dat vorige week over de pulsvisserij werd bereikt. Alleen het Europees Parlement kan een definitief verbod per 1 juli 2021 voor de Nederlandse pulsvissers nu nog voorkomen. Dat stemt daar naar verwachting eind maart over.

Een ruime meerderheid van de ambassadeurs van de EU-lidstaten in Brussel zette vrijdag het licht op groen voor de nieuwe richtlijn. Daarin is bepaald dat tot het definitieve verbod in 2021 5 procent van de Nederlandse kottervloot nog pulstuig mag gebruiken. De rest van de vergunningen vervalt. Nu varen er 80 Nederlandse pulsvissers, maar hoeveel er precies zullen overblijven is nog niet bekend. De pulsvisserij is een techniek waarbij met stroomstootjes platvissen worden gevangen.

De kans dat het EU-parlement volgende maand in Straatsburg tegen het akkoord stemt is klein, menen diplomaten in Brussel. Begin april komt de richtlijn nog één keer ter stemming bij de EU-ministers, maar dat is een formaliteit.

Den Haag is ,,teleurgesteld’’ over het verbod, staat in een toelichting op de Nederlandse tegenstem. ,,Wij menen dat de ontwikkeling van innovatieve technieken zoals de puls vitaal is om de uitdagingen in de vissector het hoofd te kunnen bieden.’’ Ook wijst Nederland op de ,,grote sociaal-economische gevolgen voor de betrokken vissers.’’

Volgens Den Haag moeten huidige en toekomstige beslissingen over het visserijbeleid ,,gebaseerd zijn op de beste wetenschappelijke kennis die beschikbaar is’’. Volgens EU-bronnen is Duitsland, dat zich onthield van stemming, het daarmee eens met Nederland.

