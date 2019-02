3,4 miljoen Venezolanen gevlucht

Volgens de laatste gegevens hebben ongeveer 2,7 miljoen Venezolanen hun toevlucht gezocht in Latijns-Amerika en het Caribisch gebied, waaronder de Antillen. Colombia vangt de meeste ontheemden op, 1,1 miljoen. Peru is een goede tweede met ruim een half miljoen. In 2018 verlieten elke dag gemiddeld zo’n 5000 mensen Venezuela. De linkse regering van president Nicolás Maduro biedt daarop geen uitzicht.

„De landen in de regio hebben een geweldige solidariteit getoond met de vluchtelingen en migranten en vindingrijke oplossingen gevonden om hen te helpen. Maar deze cijfers onderstrepen ook de belasting voor de gastgevers en de aanhoudende noodzaak van steun door de internationale gemeenschap”, zei Eduardo Stein, speciaal afgevaardigde van UNHCR-IOM voor Venezuela.

