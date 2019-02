Kamer verzet zich tegen vrijlating ’copkiller’

Dat stellen VVD, PVV, CDA en SP in reactie op het bericht dat Frroku, die in de Albanese hoofdstad Tirana een politiebaas liquideerde, met succes zijn uitlevering van Nederland aan Albanië heeft aangevochten. Daardoor dreigt de ’copkiller’ hier op vrije voeten te komen. ,,Dit soort walgelijke criminelen zijn we in Nederland liever kwijt dan rijk’’, zegt VVD-Kamerlid Van Wijngaarden. ,,We moeten alles doen om te zorgen dat deze veroordeelde moordenaar niet op vrije voeten komt. Ik zeg: of het land uit, of achter de tralies.’’

Ook bij het CDA gaan alarmbellen rinkelen. „Ik wil dat er met spoed een debat komt. Het kan niet zo zijn dat wij een vrijhaven worden voor dit soort criminelen”, zegt CDA-Kamerlid Van Toorenburg. Zij wil een visumplicht voor Albanezen instellen, zodat criminelen uit dat land in de toekomst niet zomaar naar Nederland kunnen reizen.

PVV-Kamerlid Markuszower wil dat Nederland ’dat verschrikkelijke’ Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens opzegt. Het Haagse hof oordeelt namelijk dat uitlevering in strijd is met dat verdrag, omdat de levenslange gevangenisstraf die Frroku in Albanië kreeg, daar ook echt levenslang is. „En na het opzeggen van dat verdrag moeten we die moordenaar terugsturen naar Albanië, zodat hij levenslang achter slot en grendel verdwijnt. Een geweldige straf die wij ook veel vaker moeten opleggen aan enge moordenaars en verkrachters.”

SP-Kamerlid Van Nispen noemt vrijlating van Frroku in Nederland ’een bijzonder onwenselijke uitkomst’. „Als uitlevering niet kan, dan moet worden bekeken welke mogelijkheden er zijn om desnoods het vonnis over te nemen zodat hij in Nederland zijn straf uitzit.” Liever nog ziet de SP’er dat er afspraken worden gemaakt waardoor uitlevering wél mogelijk is. „Zodat er geen mensenrechten worden geschonken.”