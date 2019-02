Grapperhaus: ’plea bargain’ interessant idee

OM-baas Gerrit van der Burg zei donderdag te willen experimenteren met dit soort deals. „Ik denk dat je met die zogenaamde ’plea bargaining’, zoals ze dat in de VS noemen, goed moet kijken naar het soort strafzaken”, aldus Grapperhaus. „Heel belangrijk is wel dat de schuld wordt erkend.” En daarnaast, er zullen altijd strafzaken blijven „waarvan ik vind dat de rechter er op zitting naar moet kijken, en de samenleving dat moet zien.”

Aan wat voor soort zaken hij dan denkt, daar wilde Grapperhaus „niet op vooruit lopen. Ik wacht eerst de uitwerking van het OM af, maar ik sta er zeer positief tegenover.”

Het Openbaar Ministerie kan al afspraken maken om de afhandeling van zaken te versnellen, maar dan gaat het vooral om bijvoorbeeld de opsporing of het onderzoek. Om ook over het vonnis afspraken te maken, is eerst een wetswijziging nodig.

Van der Burg pleitte er ook voor om hoge ’transacties’ die bedrijven met het OM overeenkomen voor financiële vergrijpen, alsnog voor te leggen aan de rechter. Een goed idee, vindt Grapperhaus. Eind vorig jaar sprak een meerderheid in de Tweede Kamer zich ook al uit voor toetsing van zulke schikkingen door de rechter.