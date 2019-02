Buurman redt buurman: ’Ik zie mezelf niet als held’

Ⓒ Persbureau Meter

HOOGEVEEN - De 39-jarige Jan Hoekstra uit Hoogeveen wordt bejubeld door zijn buurtgenoten. De Drent redde gisteravond een buurman, die in zijn huis vastzat bij een brand. Op beelden is te zien dat Hoekstra geroep negeert, dat afkomstig lijkt van een agent: „Niet naar binnen, niet naar binnen.” „Ik dacht bij mezelf: als ik niet naar binnen ga straks, ligt die meneer dood in huis.”