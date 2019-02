Meer gebroken heupen, maar minder bij 85-plus

Mensen tussen de 65 en 74 jaar breken nu iets vaker een heup dan vijf jaar terug. Vektis telde een toename van 200 heupfracturen per 100.000 verzekerden in 2013 naar 238 in 2017. In 2013 telde Vektis 2.176 gebroken heupen bij de 85-plussers, tegenover 2.043 per 100.000 verzekerden in 2017.

Vektis duidt zelf geen cijfers, maar bekend is wel dat er veel ongelukken gebeuren met ouderen op e-bikes en dat met name hoogbejaarden baat kunnen hebben bij antivalcursussen.