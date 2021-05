Jesse (21) reed met scooter op brug Groningen toen schip erop klapte: ’Leek wel aardbeving’

Jesse (21) spreekt met de politie vlak na de aanvaring. Ⓒ Wesley Bos

GRONINGEN - Bij daglicht is goed te zien hoe hard de klap was van het Duitse tankschip dat in de nacht van vrijdag op zaterdag op de Gerrit Krolbrug in Groningen knalde. Vanwege het late tijdstip waren er weinig mensen op de been, maar scooterrijder Jesse Wiers (21) zal zijn nachtelijke ritje niet snel vergeten. „Ik was bijna op het einde van de rijbaan op de brug, toen de enorme klap ineens kwam.”