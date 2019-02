ADO tegen eigen fans: triest en respectloos

„Wij keren ons als club nadrukkelijk tegen deze onbegrijpelijke acties. Het is respectloos en triest”, laat de algemeen directeur van ADO, Mattijs Manders, weten op de site van de club.

ADO en Ajax spelen zondag in Den Haag tegen elkaar. Bij de wedstrijd zijn Ajax-supporters al jaren niet welkom. De Amsterdamse fans willen daarom zondag demonstreren in Den Haag. „Tot zondag joe”, schreven ADO-hooligans op Instagram bij foto’s van de bekladdingen.

De Dokwerker is een ode aan de Februaristaking van 1941, toen tienduizenden burgers in opstand kwamen tegen de anti‐Joodse maatregelen van de nazi’s. Die staking was uniek in Europa. Maandag staat een herdenking gepland.

De bekladdingen komen hard aan in Amsterdam. „Dan heb je écht geen besef van wat er in het verleden is gebeurd. Wij zullen een signaal afgeven dat we dit niet tolereren”, waarschuwt een politiewoordvoerder.

De gemeente heeft het standbeeld inmiddels schoongemaakt en laat weten dat de herdenking van maandag gewoon doorgaat. Het Comité Herdenking Februaristaking beaamt dat.

„Dit is natuurlijk verschrikkelijk. Ik weet niet of het de intentie was van die ADO-supporters om specifiek De Dokwerker te pakken, maar wij gaan gewoon voor een mooie herdenking”, aldus een woordvoerder. „Wij roepen iedereen op te komen.”

Op het Instagram-account van Awaydays worden verschillende foto’s van vernielingen gedeeld. Ramen, portieken, verkeersborden, muren en zelfs musea, waaronder het Van Gogh Museum en het Stedelijk Museum, werden beklad.

Ook staan er teksten geschreven zoals ’JHK’, wat zou verwijzen naar ’Joden Hebben Kanker’. Café Betondorp zag klieders groene en gele verf tegen de voorpui hangen.

De politie noemt de vernielingen ’omvangrijk’ maar wil niet vertellen op hoeveel plaatsen, en op welke plaatsen, er bekladdingen zijn. „Dat is daderinformatie.”