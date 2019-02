Culinair mysterie blijft: Wat ging er mis in RiFF?

Journalisten voor de deur van sterrenrestaurant RiFF in Valencia. Ⓒ EPA

VALENCIA - Het blijft vooralsnog een mysterie wat er misging in het Spaanse sterrenrestaurant RiFF. Afgelopen zondag overleed een 46-jarige vrouw nadat ze in het restaurant had gegeten en nog eens 28 anderen werden ziek. „Vandaag worden meer mensen ondervraagd.”