De chauffeur stond stil voor een stoplicht toen hij lawaai hoorde en in zijn spiegel de lading cement zag vrijkomen. De molen is waarschijnlijk afgebroken. De weg is afgesloten voor verkeer.

Dagelijks tijdens de lunch het laatste nieuws in je inbox? Aanmelden Ongeldig e-mailadres. Vul nogmaals in aub. Uitschrijven kan met 1 klik