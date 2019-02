Sea-Watch 3 in Marseille aan de ketting

Dit is gebeurd na inspecties van militairen van de kustwacht van Catania. De beslissing is in overleg met Nederland genomen.

De Sea-Watch 3 lag al sinds 31 januari aan de ketting in de haven van Catania. Er zijn toen zowel door de Italiaanse autoriteiten als door de Nederlandse Inspectie Leefomgeving en Transport ILT inspecties gedaan.

Aanvankelijk werden er verscheidene gebreken geconstateerd. Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat wilde op op het rapport wachten om te beslissen wat er met het schip gebeurt. Ondertussen mag de Sea-Watch 3 naar Marseille varen, waar het schip opnieuw aan de ketting zal worden gelegd en nieuwe inspecties zullen plaatsvinden.

Sea-Watch 3 vaart onder de Nederlandse vlag. De kapitein is de Nederlander Jeroen Peters. Het schip wordt beheerd door de Duitse NGO Sea-Watch.

De Italiaanse regering had veel kritiek op Sea-Watch 3 en wil geen schepen van NGO's meer in Italiaans vaarwater die migranten overbrengen.