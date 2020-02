Aanloop naar het MH17-proces

Wim Hoogland Ⓒ De Telegraaf

Over een week gaat in het Justitieel Complex Schiphol het MH17-proces van start. Dat is bijna zes jaar na de dramatische dag van 17 juli 2014, toen de 298 inzittenden van een Boeing 777 van Malaysia Airlines enkele uren nadat ze vanaf Schiphol waren vertrokken richting Kuala Lumpur, boven Oost-Oekraïne wreed uit het leven werden gerukt door een aanslag met een Russische Buk-raket. In ons land werden honderden families zwaar getroffen door de ramp, want 196 van de slachtoffers waren Nederlanders.