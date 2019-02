Drugssmokkel oma legt zich neer bij executie

Lindsay Sandiford zegt dat ze niet meer bang is voor het vuurpeleton.

De Engelse uit Yorkshire werd in 2012 gepakt met 4,8 kilo cocaïne. Ze wilde toen van Bali naar Bangkok vliegen. Voor de arrestatie had ze nog nooit iets met drugs te maken gehad. Ze zegt dat ze gedwongen was door een bende die dreigde één van haar zoons te vermoorden.

Lindsay zit al jaren in de meest gruwelijke gevangenis op het Indonesische eiland.

Drie andere Engelsen die ook met de smokkel te maken hadden, kregen relatief korte straffen en zijn alweer vrij. Geruchten gaan in Engelse media dat zij zich voor veel geld vrijgekocht hebben.

Sandiford is de afgelopen jaren in de beruchte Kerobokan gevangenis meerdere malen bezocht door haar kinderen en kleindochters.

De laatste tijd was ze vooral bezig om kleding te haken en breien voor haar familie.

Jarenlang heeft ze via beroepsmogelijkheden met tien verschillende advocaten geprobeerd de execustie af te wenden. Maar in de Daily Mail zegt Lindsay dat ze de strijd opgeeft en niet meer in beroep gaat.

„Ik voel me gezegend dat ik mijn zoons heb zien opgroeien tot goede mannen en dat ik mijn kleindochters heb meegemaakt”.

