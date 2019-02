Wintersporters maken gebruik van een skilift in Lech. Ⓒ ANP

CHATEL - Een bizar ongeluk met een zesjarig Nederlands meisje, dat in een skilift op de Franse wintersport ernstig bekneld raakte, zorgt voor verhitte discussies over het ontbreken van genoeg toezicht, veiligheidsinstructies en begeleiding. Vooral ook in drukke perioden.