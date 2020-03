Coronavirus maakt meer slachtoffers in VS dan 9/11

Het hospitaalschip U.S.N.S. Comfort komt aan in New York. Het heeft 1000 bedden voor patiënten aan boord. Ⓒ AFP

New York - Het aantal doden in de VS als gevolg van het coronavirus is de 3000 gepasseerd en is nu hoger dan de 2977 doden die vielen bij de aanslagen van 9/11. Dat is een psychologische klap in de VS, waar de aanslagen op de Twin Towers en het Pentagon nog steeds een litteken vormen.