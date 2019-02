Tot 9 jaar cel voor leden Satudarah Geleen

De verdachten kregen straffen van twintig maanden tot negen jaar cel wegens lidmaatschap van de criminele organisatie, afpersing, vrijheidsberoving, wapenbezit, mishandeling en drugsdelicten. De feiten verschillen per verdachte.

De hoogste straffen legde de rechtbank op aan president Stephan P. (42) en aan Paul S. (35), vicepresident van de club. Zij draaien voor respectievelijk negen en zeven jaar de gevangenis in. Zij werden vrijgesproken van witwassen. Tegen hen had het Openbaar Ministerie (OM) respectievelijk dertien en elf jaar geëist.

Tegen de andere verdachten eiste het OM eerder drie tot acht jaar cel. De straffen vallen lager uit dan de eisen, deels omdat witwassen niet bewezen is.

De rechtbank wijst erop dat Satudarah Geleen een reputatie had van geweld en bedreiging. Om die reden durfden slachtoffers van mishandeling, afpersingen en vrijheidsberoving geen aangifte te doen. Wie dat wel deed, trok dat later weer in onder dreiging van geweld door de club.

Bedreigingen

Stephan P. spande de kroon met zijn dreigingen met geweld, onder meer door te dreigen met het gooien van molotovcocktails in cafés in Geleen. Dat daarbij mogelijk slachtoffers zouden vallen, interesseerde hem niet.

De rechtbank acht bewezen dat deze Stephan P. leiding gaf aan de criminele organisatie. Om die reden kreeg hij de zwaarste straf.

De rechtbank verwerpt het argument van de verdediging dat eventuele criminele activiteiten door individuen werden uitgevoerd en niet aan het chapter kunnen worden verweten. Volgens de rechtbank gaf Stephan P. leiding aan de geweldsuitbarstingen en gebeurden die wel degelijk in clubverband.