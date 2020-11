Groen licht voor aanpak files Ring Utrecht

Haar voorganger Melanie Schultz van Haegen gaf eerder groen licht voor de veelbesproken aanpak van de Ring Utrecht, maar de stikstofuitspraak van de Raad van State gooide roet in het eten. Het huidige kabinet kreeg daardoor een pak huiswerk om aan strenge natuur- en milieuregels te voldoen.

Voor de aanpak van de fileknelpunten rond de Domstad gebruikt Van Nieuwenhuizen de stikstofwinst van de omstreden verlaging van de maximumsnelheid. Verder komt er extra natuur als compensatie.

Stikstofellende

De werkzaamheden aan de A27 en A12 stonden oorspronkelijk gepland voor periode tussen 2021 en 2027, maar door de juridische stikstofellende is het nu pas klaar in 2029. Rond Utrecht is er kritiek op het plan vanwege extra asfalt bij landgoed Amelisweerd. Als compromis komt er een groene overkapping over de A27.

Van Nieuwenhuizen noemt de Ring Utrecht ’de draaischijf van Nederland’. De VVD-bewindsvrouw is blij: „De extra capaciteit op de vernieuwde Ring Utrecht zorgt voor minder verkeer op andere wegen in en om Utrecht. En er komt meer groen en minder geluid.”