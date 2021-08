Premium Het beste van De Telegraaf

Studenten in de knel door coronacompensatie: ’Dit voelt krom’

Door Jessy Burgers Kopieer naar clipboard

Joep van de Weem haalt pas in september zijn diploma. Daardoor loopt hij 535 euro aan coronacompensatie mis. Ⓒ Rias Immink

EINDHOVEN - De Landelijke Studentenvakbond (LSVb) maakt zich zorgen over de studenten die buiten de boot vallen bij de nieuwe corona-studiecompensatieregeling. Het beleid is volgens de LSVb niet eerlijk, waardoor een financiële domper dreigt voor honderden studenten. De bond opent daarom een meldpunt voor klachten over het huidige beleid.