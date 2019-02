Rechter: huis ouders Yuri van Gelder terecht op slot

In het huis trof de politie begin januari een hennepkwekerij en 2,4 kilo henneptoppen aan met een waarde van naar schatting 10.000 euro. De bewoners maakten bezwaar tegen de sluiting omdat ze vinden dat ze door de aandacht in de media al voldoende zijn gestraft. Ook eist de bank de hypotheekschuld op en dreigt er een executieveiling, vrezen ze.

De rechter oordeelt dat de sluiting van de woning voor drie maanden een redelijk besluit is. De gevolgen komen voor rekening van de bewoners, aldus de uitspraak.

De ouders waren ook de daadwerkelijke bewoners van het huis, maar wat hun rol in het geheel was, is niet duidelijk. Eerder wilde hun advocaat daar niets over zeggen.

