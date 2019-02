Spaanse zaak Nederlander (17) verder in maart

Eerder deze maand verlengde de Spaanse rechter het voorarrest van T. met drie maanden. In een eerdere fase van de procedure heeft het OM schriftelijk geëist dat T. wordt veroordeeld tot vier jaar gevangenisstraf. Als het tot een veroordeling komt, kan T. zijn straf in Nederland uitzitten. De opgelegde straf wordt dan aangepast aan het Nederlandse maximum. Voor minderjarigen is dat twee jaar. Het is nog niet bekend wanneer de rechtbank in Alicante uitspraak doet.

Nederland heeft tot dusver tevergeefs geprobeerd de jongen terug naar Nederland te krijgen, onder meer via diplomatieke weg. In de Tweede Kamer zijn al een paar keer vragen gesteld door het CDA over de kwestie.

T. heeft de beschuldigingen ontkend. Het incident zou zich hebben voorgedaan in een bungalowpark in de buurt van Benidorm, waar T. met zijn familie op vakantie was.

Voor zover bekend is T. de enige Nederlandse minderjarige die in een cel in het buitenland zit. In Spanje zitten circa 250 Nederlanders gedetineerd.