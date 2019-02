Kabinet haalt mogelijk toch Syriëgangers terug

De reden is dat zij vrijuit dreigen te gaan als Nederland niets doet. Blok en Grapperhaus laten weten dat het een keuze is tussen een terugkeer naar Nederland, waar verdachten kunnen worden berecht, of een situatie waarin de Syriëgangers uiteindelijk alsnog terugkeren en vrijuit gaan. Het kabinet zet in op de eerste optie.

Zo’n veertig Nederlandse Syriëgangers verblijven in Noord-Syrië en Irak. Onlangs spanden Nederlandse vrouwen in dat gebied een procedure aan om Nederland te dwingen mee te werken aan hun terugkeer. De rechtbank Rotterdam oordeelde dat de ministers zich moeten inspannen om de vrouwen te arresteren om ze zo in Nederland te berechten.

De mogelijke terugkeer van de vrouwen staat haaks op wat premier Rutte eerder over de kwestie zei. De minister-president zei zelfs dat hij liever heeft dat Syriëgangers sneuvelen, dan dat ze terugkeren naar Nederland.