Directeur probleemkind CBR stopt ermee

Of het vertrek van Petra Delsing daarmee te maken heeft, kan een woordvoerster niet zeggen. Wel zegt ze dat de Raad van Toezicht benadrukt dat het „van moed getuigt dat Delsing deze beslissing heeft genomen.”

Delsing werd in mei 2016 benoemd als algemeen directeur. In een formele verklaring, vrijdag verspreid, staat dat Delsing „als eindverantwoordelijke voor de gehele organisatie van het CBR heeft besloten niet langer in aanmerking te willen komen voor een tweede termijn als algemeen directeur.”

Afbouwen

Tot het einde van het jaar gaat ze zich bezighouden met het Strategisch Plan Verkeersveiligheid in Nederland. Haar taken bij de divisie Rijgeschiktheid worden overgenomen door de huidige directeur Bedrijfsvoering Jan Jurgen Huizing. Die divisie gaat over de gezondheidsverklaringen die nodig zijn bij het vernieuwen van het rijbewijs.

Het CBR waarschuwt sinds midden vorig jaar voor lange doorlooptijden bij de medische beoordelingen. In sommige gevallen loopt de wachttijd op tot wel zes maanden of langer. De lange wachttijd komt door de combinatie van de gestegen marktvraag, beperkte medische capaciteit en een ingrijpende vernieuwing van de manier van werken en bijhorend ICT-systeem, aldus het CBR.