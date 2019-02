Tranen van geluk na niertransplantatie: ’Ik heb mijn leven terug’

„Het doet ons heel goed dat er zoveel mensen met ons hebben meegeleefd!” Ⓒ Colette Boegman

Het was een emotioneel weerzien. Die dag na de transplantatie, waarbij Martin Kramer (45) de nier van zijn collega Michel Prins (48) kreeg, kwamen de tranen van geluk. Prins: „Het eerste wat Martin na de operatie tegen mij zei was: ’Ik kan nog steeds niet begrijpen dat iemand zoiets voor mij doet’. Daarna hebben we elkaar stevig vastgehouden.”