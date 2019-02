Crowdfunding is niet even je hand ophouden

Ook Merijn Koek lanceerde een succesvolle crowdfundactie. Hij schrok zich wild toen begin november 2018 zijn onderbeen uit zijn auto werd gestolen. Ⓒ Eigen foto

Wie snel geld bij elkaar wil harken, moet op internet zijn. Je struikelt er haast over de inzamelingsacties. Behoeftige burgers hebben de keus uit een van de circa tien Nederlandse crowdfunding-websites voor privé-doeleinden. Een campagne starten is een fluitje van een cent: pagina aanmaken, teller installeren, en de duiten rollen binnen. Tenminste, in theorie. De praktijk wijst uit dat crowdfunding een gedegen voorbereiding en serieus werk vereist.