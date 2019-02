Vrouwelijke Syriëgangers willen terug: ’Ik mis alles aan Nederland’

De twee, Hafida H. uit Delft en Amber K. uit Dordrecht, zitten momenteel in een Koerdisch kamp in het noorden van Syrië. Oorlogsjournalist Hans Jaap Melissen van actualiteitenprogramma Eenvandaag sprak de vrouwen aldaar.

Ze zijn beiden lovend over Nederland. „Ik mis alles aan Nederland”, zegt Amber K., die 19 jaar was toen ze naar Syrië vertrok. „Zelfs het niet-voordringen in de rij bij Albert Heijn. Hier zijn mensen onbeschoft en asociaal. In Nederland hebben mensen respect voor elkaar.” Ze trouwde in Syrië met de Nederlandse IS-strijder Redouan B. Ze kregen twee kinderen, maar B. zit vast in een Koerdische gevangenis.

IS

Ook Hafida H., moeder van drie, wil terug, ook al weet ze niet waar haar man is en of hij nog leeft. „Ik was een moeder in een huis met mijn kinderen. Ik ben gewoon een persoon die haar man is achterna gereisd om hem terug te halen.”

Amber K. hoopt dat Nederland haar terughaalt. Over IS is ze mild. „In elke organisatie zijn er mensen die goede dingen doen en mensen die slechte dingen doen. Ik ga niet de hele organisatie bestempelen als slecht.”

Een jaar geleden wees een Belgische IS’er Hafida nog aan als een levensgevaarlijke bomterroriste met een missie uit het kalifaat. Ze zou in Syrië zijn getraind met de opdracht om terug te keren en thuis met explosieven een aanslag te plegen. Ze staat dan ook op de nationale terroristenlijst.