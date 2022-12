Veel mensen op de been in grote steden na WK-verlies Marokko

In een toespraak van de jongeren op straat zijn onder meer de politie en de buurtvaders bedankt. Er zijn honderden mensen aanwezig om hun waardering uit te spreken voor hun ploeg.

De politie is aanwezig in de buurt. Na eerdere WK-wedstrijden van Marokko ontstonden er in verschillende steden rellen.

De politie geeft aan dat het woensdagavond rustiger op straat is dan voorgaande keren. Her en der zijn er wat groepjes mensen op straat, maar geen incidenten, aldus een woordvoerder.

Teleurstelling in Utrecht na verlies Marokko, politie krijgt hapjes

Ongeveer honderd man hangen na het WK-verlies van Marokko tegen Frankrijk rond op het Moskeeplein in de buurt Lombok in Utrecht, meldt een ANP-verslaggever ter plaatse. Er is wat vuurwerk afgestoken, de sfeer is bedrukt. Er gingen schalen met hapjes rond die ook aan de aanwezige agenten zijn uitgedeeld.

Volgens de verslaggever is er ongeveer evenveel politie als dat er voetbalfans zijn. Na vorige wedstrijden van Marokko ontstonden er rellen in meerdere steden. In de Damstraat, dat eveneens in Lombok ligt, is het volgens een ANP-verslaggever eveneens rustig.

Ook in Amersfoort is het overwegend rustig. Na de wedstrijd liep een tiental kleine groepjes rond bij de Van Randwijklaan en werd her en der wat vuurwerk afgestoken. Ook reden er auto’s rond met Marokkaanse vlaggen. Bij Rotonde de Stier, waar het bij eerdere wedstrijden onrustig werd, bleef het kalm.

Meer journalisten dan fans Marokko op Mercatorplein Amsterdam

In Amsterdam is het op het Mercatorplein stil vergeleken met voorgaande wedstrijden van Marokko op het WK voetbal in Qatar. Jongeren die wel op het plein zijn, worden gefouilleerd, meldt een ANP-verslaggever ter plekke. Vanwege eerdere onrust is het Mercatorplein uitgeroepen tot veiligheidsrisicogebied waar de politie iedereen mag fouilleren op bijvoorbeeld het bezit van vuurwerk.

Op de locatie is veel politie aanwezig. Ook zijn er meer journalisten dan fans op het plein. Vier mannen van de moskee die op straat zijn om de rust te bewaren, zeiden tegen een paar passerende jongeren: „Ze hebben verloren, lekker naar huis.”

De politie meldt dat het vooralsnog rustig is in de stad en dat er geen incidenten zijn te melden. Op een aantal locaties, bijvoorbeeld in de straat Tussen Meer, wordt wel vuurwerk afgestoken en zijn dus harde klappen te horen.

Rellen en arrestaties in Brussel na WK-verlies Marokko

De politie in Brussel heeft na de verloren halve finale van de Marokkaanse nationale ploeg op het WK voetbal het waterkanon en traangas ingezet. Relschoppers zochten op straat direct de confrontatie met de politie. Die heeft arrestaties verricht.

De Marokkaanse gemeenschap in de Belgische hoofdstad probeerde net als bij eerdere wedstrijden met een ’mensenketting’ rust te brengen, maar dat bracht ook nu weinig soelaas. De relschoppers schoten met vuurwerk naar de politie, die met zwaar materieel reageerde.

Na de eerder door Marokko gewonnen WK-wedstrijden was het ook onrustig in Brussel, dat een grote Marokkaanse gemeenschap heeft.