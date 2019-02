Auschwitz-overlevende Frieda Menco (93) overleden

De Amsterdamse Menco, die werd geboren in 1925, zat tijdens de Tweede Wereldoorlog in het naziconcentratiekamp Auschwitz.

De Telegraaf interviewde Menco eind 2018 over de herstelbetalingen die de NS aan in de oorlog weggevoerde Joden gaat geven. „Waarom heeft het zo lang moeten duren? Waarom? Er zijn zoveel slachtoffers die dit niet meer meemaken. Dit had veel eerder moeten worden gedaan. Ik vind het verschrikkelijk. Diep treurig”, zei ze daarover.

Anne Frank

De Amsterdamse zat onder meer met Anne Frank in de trein. „We kenden elkaar, woonden bij elkaar om de hoek. Hebben samen geknikkerd, met stuiters. Ik kan me herinneren dat ze me eens mee naar boven nam en zei: niet zo hard praten, want onze moeder slaapt ’s middags. Vond ik toen best gek. Maar ik slaap nu zelf ook in de middag.”

Tegenover de Anne Frank Stichting zei ze een paar jaar geleden dat ze na de Tweede Wereldoorlog anderen wilde inspireren om „het slechte weg te duwen.” Ook zette zij zich naar eigen zeggen in voor een betere wereld.

