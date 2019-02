Joods Congres wil straffen tegen bekladders

Het bekladde Dokwerker-monument dat herinnert aan de Amsterdamse Februaristaking. Ⓒ Telegraaf

NEW YORK - Het Joods Wereldcongres (WJC) roept voetbalclub ADO Den Haag op strafmaatregelen te nemen tegen degenen die verantwoordelijk zijn voor de antisemitische bekladdingen in Amsterdam in de aanloop naar de voetbalwedstrijd tegen Ajax. In een verklaring stelt het WJC dat de Haagse club overduidelijk moet aangeven dat de bekladdingen niet worden getolereerd.