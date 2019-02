Waar is de Salvator Mundi?

Het schilderij ’Salvator Mundi’ wordt toegeschreven aan Leonardo da Vinci maar daarover bestaat onduidelijkheid. Waar het duurste schilderij ooit zich nu bevindt is eveneens onduidelijk. Ⓒ foto AFP

PARIJS/TEL AVIV - Waar o waar is ’s werelds duurste schilderij? De Salvator Mundi wisselde eind 2017 voor een recordbedrag van 450 miljoen dollar van eigenaar, maar sindsdien is het eeuwenoude werk spoorloos. De precieze eigenaar is nog altijd onduidelijk, terwijl er groeiende twijfels zijn of het schilderij daadwerkelijk door Leonardo da Vinci is gemaakt.