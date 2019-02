Hightech gezichtsherkenning duurt te lang

Het herkennen van gezichten blijkt in de praktijk vooral handmatig mensenwerk te zijn. Dat viel op bij het bezoek aan de Koninklijke Marechaussee. Geen hightech, geen geavanceerde computersystemen. Op de vraag waarom, kwam het ontnuchterende antwoord: ’Als al gebruik gemaakt wordt van gezichtsherkenningssoftware van de politie, duurt het gemiddeld anderhalve week voordat de resultaten terug zijn in de Koningin Máxima-kazerne bij Schiphol.’ Het is CSI, maar dan heel traag.