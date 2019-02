Van vriesdood geredde ’hond’ blijkt wolf: ’Toch maar in een kooi gedaan’

De mannen uit Estland zagen het dier bij de Sindi Dam, waar ze aan het werk waren. De viervoeter was vast komen te zitten in het water. Drie dierenvrienden bedachten zich geen moment en maakten een pad door het ijs, schrijft de krant Postimees.

Ze wisten de onderkoelde wolf na verloop van tijd uit het water te trekken en sloegen meteen een handdoek om het beest heen. De wolf reageerde erg rustig op de bouwvakkers en later op het dierenambulancepersoneel. Het benaderen van wolven kan gevaarlijk zijn vanwege hun scherpe tanden en onvoorspelbare gedrag. „Hij was kalm en sliep op mijn benen”, zegt een van de mannen die het beest redde.

Pas toen het dier werd nagekeken, bleek het om een wolf te gaan. „We hielden hem eerst gewoon bij ons in de kamer. Maar toen hij een idee kreeg van de situatie, voelde ik aan dat het misschien wel gevaarlijk kon worden. We hebben hem toen in een kooi gedaan”, zegt Tarvo Markson, het hoofd van de kliniek. De wolf, vermoedelijk een jaar oud, maakt het inmiddels goed.