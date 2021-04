Hoe gevaarlijk is de Indiase variant?

Massa-crematie overleden coronapatiënten in Delhi Ⓒ Reuters

Amsterdam - De Indiase ‘dubbele mutant’ van het coronavirus is in Nederland opgedoken. Bij een steekproefsgewijs onderzoek heeft het RIVM de mutatie bij twee mensen gevonden, volgens virologen slechts het topje van de ijsberg. De Telegraaf beantwoordt de vijf meest prangende vragen over de Indiase variant. Hoe gevaarlijk is de mutant?