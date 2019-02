Lachgas-bestuurder rijdt auto YouTuber Don in de prak

In een bericht op zijn sociale media-accounts vrijdagavond bevestigt de YouTuber, die meer dan een half miljoen volgers heeft, dat zijn auto in de prak is gereden. „Op het moment van het ongeluk was ik in het buitenland, Spanje. Ik had mijn auto uitgeleend aan een vriend, die gelukkig niks mankeert”, schrijft De Jong op Instagram.

De bestuurder van de Audi ramde met hoge snelheid een voorligger op de A6 bij Lemmer. Meerdere automobilisten zagen hem vlak daarvoor met een ballon in de mond achter het stuur zitten. Het ongeluk werd gefilmd door de dashcam van Johan, die niet met zijn achternaam in de krant wil maar wel zijn verhaal vertelde in het programma Dashcam van De Telegraaf.

Sinds zijn terugkomst in Nederland is hij ’alleen maar bezig’ met het ongeval. „Ik weet zelf niet goed wat er gebeurd is aangezien ik in het buitenland was. Er loopt een politieonderzoek en die moeten we even afwachten.”

Of de schade verzekerd wordt, is volgens de vlogger nog niet duidelijk. Vorig jaar kondigde de tiener de aankoop van de Audi aan en was hij door het dolle heen over zijn eerste auto. „Als ik schade rij, ben ik wel aardig de lul”, zei hij destijds in een vlog.

De Jong hoopt snel een nieuwe video aan het drama te wijden. „Bedankt voor de love.”