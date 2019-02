Aangereden vrouw (76) overleden, doorrijder nog steeds gezocht

De vrouw werd aangereden op de Dorpsstraat (N224) in Renswoude. Ⓒ AS MEDIA

RENSWOUDE - Een 76-jarige vrouw die zondag 10 februari door een auto werd geschept in Renswoude is vrijdag overleden. De automobilist die haar aanreed ging er met hoge snelheid vandoor. De politie is nog steeds op zoek naar de dader.