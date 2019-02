Politie gebruikt skibox-camera als wapen tegen appende automobilist

De politie Midden-Nederland heeft met de ’skiboxcamera’ een nieuw wapen in handen. Ⓒ Aldo Allessie

Huizen - Wie dacht dat alleen wintersporters met een skibox op het dak rijden heeft het mis. De politie Midden-Nederland rijdt ook met een aantal onopvallende wagens met deze koffers rond. Niet om lange latten in te vervoeren, maar om met een ingebouwde camera in auto’s te gluren om te zien of de bestuurder op zijn telefoon kijkt.