Syrische geleerde en moslim: ’Waarom verdedigt Europa zich niet tegen islamisering?’

Bassam Tibi geniet ervan dat de Leidse universiteit een symposium rond zijn werk organiseert. Ⓒ René Bouwman

Bassam Tibi is niets minder dan een levend monument. Zonder de Syrische geleerde, die op z’n 18e vanuit Damascus de wereld introk, zou de islamologie – de kennis over de (cultuur van de) islam – niet bestaan. Tibi, die meer dan vijftig boeken schreef, is een gelovige moslim, die ongemakkelijke vragen stelt. „Waarom verdedigen de Europeanen zich niet tegen de islamisering? Jullie zijn sukkels.”