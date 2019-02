Vechtmachine VS stopte Duits geweld in Ardennen

Amerikaanse soldaten van de 90e infanterie-divisie, banen zich een weg door de sneeuw in de buurt van Luxemburg. Ⓒ Hollandse Hoogte

Hitlers laatste massale offensief aan het westelijk front werd een grote mislukking. Maar de overwinning in de Slag om de Ardennen, dit jaar 75 jaar geleden, kregen de geallieerden allesbehalve cadeau. De Belgische en Luxemburgse Ardennen maken zich op voor een historisch herdenkingsjaar, zeker gezien het feit dat er nog maar een handjevol veteranen in leven is.