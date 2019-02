Rapport Mueller laat toch weer langer op zich wachten

De Amerikaanse televisiezender CNN berichtte woensdag onder verwijzing naar niet-gespecificeerde ingewijden dat het ministerie van Justitie verwacht dat het werk van Mueller volgende week al wordt afgerond.

Mueller en zijn team onderzoeken al bijna twee jaar of er geheime afspraken bestonden tussen Moskou en het campagneteam van Trump in de vermeende Russische pogingen om de presidentsverkiezingen van 2016 te beïnvloeden. Maar enig bewijs daarvoor is nog altijd niet geleverd, zeggen critici.

Voor Trump zijn de onderzoeken zeer onaangenaam. Verschillende mensen uit zijn directe omgeving zijn al beschuldigd en gedeeltelijk veroordeeld. Trump typeert de onderzoeken regelmatig als een „heksenjacht.”