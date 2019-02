’Miljoen huizen dreigen te verzakken’

Vanuit 83 gemeenten komen meldingen van serieuze verzakkingen. Slechts tien gemeenten zijn volgens het KCAF actief bezig met de funderingsproblematiek. „Die 83 gemeenten zijn slechts het topje van de ijsberg”, zegt directeur Dick de Jong van het KCAF. De organisatie krijgt elke dag weer nieuwe meldingen binnen.

Terwijl het funderingsloket normaliter één klacht per week binnenkrijgt, zijn dat er sinds de droge zomer één à twee per dag. Soms gaat het om hele huizenblokken die verzakken.

Door de droogte is het grondwaterpeil in veel gemeenten laag. Dat is funest voor huizen die op houten palen staan. Die palen moeten namelijk onder water staan om te voorkomen dat ze gaan rotten. Ook is in sommige regio’s de klei- of veengrond door de droogte gaan verkruimelen en onder de woningen weggezakt.