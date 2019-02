Virgin Galactic: ruimtevlucht met passagier

Aan boord van het toestel was Beth Moses. Zij is de 571e persoon in de wereld die in de ruimte is geweest. Moses werkt bij Virgin Galactic, zij gaat betalende passagiers trainen. Naar verwachting begint Virgin Galactic eind 2019 met commerciële vluchten. Een ticket gaat 250.000 dollar kosten. Steren als Leonardo DiCaprio en Justin Bieber hebben hun ticket al geboekt.

Het ruimteschip van Virgin Galactic, SpaceShipTwo, wordt door een vliegtuig omhoog gebracht en dan ’afgeworpen’, waarna het toestel een eigen raketmotor opstart en buiten de dampkring terechtkomt. De inzittenden kunnen dan de kromming van de aarde zien. Na een paar minuten zet het ruimtevaartuig een glijvlucht in, om te landen op het vertrekpunt in de Mojavewoestijn in Californië.

De Britse miljardair Richard Branson is van plan binnen vier tot vijf maanden een ruimtevlucht te maken in een ruimtevaartuig van zijn eigen bedrijf. Hij mikt op de vijftigste verjaardag van de eerste bemande maanlanding. Die vond plaats op 20 juli 1969.