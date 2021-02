Maleisië deporteert Myanmarese vluchtelingen

De immigratiedienst negeerde een gerechtelijk bevel om hen niet uit te zetten. In de groep zitten mensen uit etnische minderheden die in Myanmar zijn vervolgd. De uitzetting naar Myanmar, waar het leger op 1 februari de macht greep, kan hen in groot gevaar brengen.

Vluchtelingenstatus

Enkele van de uitgezette Myanmarezen zouden de VN-vluchtelingenstatus hebben. De VN heeft echter als sinds augustus vorig jaar geen toegang gehad tot de detentiecentra in het land. Maleisië zegt echter dat het gaat om mensen die immigratieregels hebben overtreden en niet om asielzoekers.

De Indonesische minister van Buitenlandse Zaken, Retno Marsudi, heeft haar plannen voor een bezoek aan Myanmar geschrapt. In plaats daarvan ontmoette ze haar door het leger aangestelde counterpart, Wunna Maung Lwin, gisteren in Thailand. Tegenover de pers zei ze „zeer inspannende” gesprekken met verschillende partijen te voeren, waaronder het leger en de CRPH, verwijzend naar de Committee Representing Pyidaungsu Hluttaw die is gevormd door afgezette parlementariës.

Rohingya

De VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR heeft alarm geslagen over Rohingya-vluchtelingen die al veertien dagen ronddobberen op een boot in de Andamanzee, lange tijd zonder voedsel of water. Volgens Chris Lewa van The Arakan Project, een mensenrechtenorganisatie die focust op Rohingya, zijn acht mensen op de boot overleden.

De boot heeft negentig mensen aan boord. Velen zijn ziek en lijden aan extreme uitdroging. De boot vertrok op 11 februari uit Bangladesh, waar meer dan een miljoen Rohingya in vluchtelingenkampen leven, en had problemen met de motor. Veel Rohingya zijn door een brute geweldscampagne verdreven uit buurland Myanmar. „India heeft volgens internationaal recht de plicht om hen te redden en veiligheid te bieden”, aldus Lewa. „De Indiase kustwacht heeft hen deze week voedsel en water gebracht. Maar vooralsnog dobberen ze nog steeds rond op zee.”