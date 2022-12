Ruim 400 kilo vuurwerk gevonden in woning Almere

Politie Basisteam Almere Stad-Haven Ⓒ Politie Basisteam Almere Stad-Haven

ALMERE - De politie heeft in Almere een grote partij vuurwerk in beslag genomen. Het ging om precies te zijn om 427 kilo illegaal zwaar vuurwerk, dat in een woning in de wijk Tussen de Vaarten lag.