Gezellig: dampen op je trouwfoto

Vapen (of dampen) wordt gebruikt als term voor het roken van een e-sigaret. Daarbij wordt geen rook uitgeblazen, maar damp. En die is heel goed zichtbaar.

Op de Reddit-pagina r/trashy is een reeks ‘vape weddings’ te vinden en volgens Elle.com is een simpele Google-zoekopdracht goed voor pagina’s vol van dergelijke plaatjes. Helemaal nieuw is de trend niet: de eerste foto’s doken al enkele jaren geleden op, maar sind begin dit jaar begint de gewoonte voet aan de grond te krijgen. Inmiddels bestaan er vape wedding planners en is er een vape etiquette voor trouwpartijen.

Wat de lol ervan is blijft echter in nevelen gehuld.