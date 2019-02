Voorzitter zet ’racistische’ trainer schoorvoetend op non-actief

Zeven spelers zouden zijn opgestapt, omdat trainer Ron van Niekerk zich vorige week tijdens het (verloren) duel met WV-HEDW racistisch zou hebben uitgelaten. Van Niekerk zou tijdens dat duel onder meer „Ga je wassen, zwarte lul” hebben geroepen.

Volgens een van de opgestapte spelers was het niet de eerste keer dat Van Niekerk omstreden opmerkingen maakte. Ook voetballer Joceline de Sa – de oudere broer van ex-Ajacied Lesly de Sa – kondigde met pijn in zijn hart zijn afscheid aan, zo vertelde hij aan Hart van Nederland. „Ik voetbal hier al mijn hele leven. Ik kan echter onder deze trainer niet verder. Niemand zou mij meer serieus nemen.”

Ⓒ Petershotnews

Teammanager Marcus de Jong stapte ook op. „Ik wil benadrukken dat Ron van Niekerk absoluut geen racist is, maar wel hele domme uitspraken heeft gedaan”, zegt hij. „Voor die domme uitspraken moet de club ook de juiste sanctie treffen. Maar de wijze waarop Ron nu wordt weggezet, verdient hij niet. Ik kan mij wel voorstellen dat met name de donkere spelers hun standpunt ondersteunen door het zoeken van aandacht, hoewel ik afstand neem van het opzoeken van de landelijke media.”

Tóch non-actief

Het bestuur van de vereniging had Van Niekerk aanvankelijk een berisping gegeven. Daarmee was de kous af. Slechts een paar weken geleden nog werd de trainer geëvalueerd in verband met een contractverlenging. Daarbij werden – ook door de spelers – louter positieve bewoordingen gebruikt, zo laat voorzitter Ton Goedemond voor de camera van SBS6 weten.

Uiteindelijk is toch besloten hem op non-actief te stellen. „Gaandeweg de rit komen er elementen naar voren die te denken geven. Achteraf kun je zeggen dat je een koe in zijn achterwerk kijkt, maar het is niet anders”, meldt voorzitter Goedemond nu tegen RTV Utrecht.

Naar de pers

De voorzitter snapt niet dat zijn spelers de kritiek niet intern ventileerden. „Ik ben teleurgesteld in een aantal spelers die de gelegenheid hebben aangegrepen om via de pers hun gram te halen. Dat is geëscaleerd.”

„Drie weken geleden zijn ze op trainingskamp geweest, daar is 1-op-1 met iedere speler gesproken. Daar is met geen woord gerept over racistische uitspraken of wat dan ook”, aldus Goedemond tegen Radio1.

Van Niekerk zelf heeft nog niet gereageerd.