’Studenten Amsterdam voelen zich onveilig’

ASVA wijst op recente incidenten op de Spinozacampus in Zuidoost, waar mensen zijn aangevallen of van hun fiets getrokken. Ook zijn er geregeld inbraken op de campus. Volgens ASVA voelen studenten zich ook op andere locaties in de hoofdstad onveilig.

De belangenorganisatie wil de problemen in kaart brengen. „Elke student in Amsterdam moet veilig zijn in haar of zijn woning. En wij krijgen steeds meer signalen dat dit momenteel niet het geval is”, zegt ASVA-voorzitter Alba van Vliet.

Volgens haar „hebben er inmiddels een aantal ernstige incidenten plaatsgevonden, maar blijven woningcorporaties, gemeente en politie naar elkaar wijzen zonder met echte oplossingen te komen.” „Het lijkt wel alsof ze het probleem niet serieus nemen.”

Het meldpunt werd al eerder opengesteld in 2016. Toen kwam er in korte tijd 52 meldingen binnen. Op sommige locaties kwam cameratoezicht en werd de straatverlichting verbeterd. Maar volgens Van Vliet is de aandacht voor het probleem weggezakt, terwijl dit nog steeds speelt in de stad. „Het wordt tijd dat de betrokken partijen verantwoordelijkheid nemen en met structurele oplossingen komen.”

ASVA pleit onder meer voor betere ov-voorzieningen richting campussen, meer camerabewaking en betere beveiliging van locaties.