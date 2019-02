’Dossiers over misbruik in kerk zijn vernietigd’

Dat zei kardinaal Reinhard Marx tijdens de top in het Vaticaan. Bijna tweehonderd bisschoppen en kardinalen zijn sinds donderdag bijeen en praten over het bestrijden van seksueel misbruik door geestelijken.

„De dossiers die deze verschrikkelijke daden hadden kunnen documenteren of de verantwoordelijken konden benoemen, werden vernietigd of niet eens gemaakt”, zegt Marx in het Vaticaan.

„In plaats van de daders werd de slachtoffers het stilzwijgen opgelegd”, zegt Marx. „De vastgelegde procedures voor de vervolging van misdrijven zijn opzettelijk niet nageleefd, maar aan de kant geschoven.”

De Rooms-Katholieke Kerk is de afgelopen jaren herhaaldelijk opgeschrikt door misbruikschandalen, waardoor paus Franciscus zich genoodzaakt zag een grote top te organiseren.