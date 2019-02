’Intertoys-medewerkers belaagd en bespuugd’

Dat vertellen twee medewerkers die informatie doorkregen van collega’s. Verschillende filialen meldden problemen. Een winkel in Amstelveen is dichtgegaan wegens ’de veiligheid van u en onze medewerkers’, zo wordt volgens lokale media vermeld. Op andere plekken was er topdrukte, die soms overging in chaos, zo melden bezoekers.

Ook bezoekers en medewerkers van filialen in Utrecht, op Urk, in Den Bosch en in Emmeloord meldden problemen met het aannemen van de cadeaubonnen.

Een Intertoys-medewerker vertelt dat medewerkers zijn belaagd door teleurgestelde klanten, die zelfs zouden hebben gespuugd. „Naast dat het faillissement al ontzettend rot is voor iedereen die er werkt, moet het personeel ook nog alle klappen opvangen van boze klanten”, zegt iemand. „Niet oké.”

Volgens een collega, die niet met haar naam genoemd wil worden, was het op sommige momenten akelig voor Intertoys-medewerkers. „Klanten die dreigen spullen uit de winkel te halen als de cadeau kaart niet ingeleverd kan worden... Collega's voelden zich niet veilig.”

Ze bevestigt dat veel klanten teleurgesteld waren. „En echt, ik snap de frustratie van klanten ook wel. Maar de medewerkers kunnen daar niets aan doen.” Overigens ging het op andere plekken goed, zo melden mensen aan De Telegraaf, ondanks de topdrukte.

’Wees geduldig’

De woede die zich naar de medewerkers keert, kan op veel afkeuring rekenen. Op sociale media wordt opgeroepen tot begrip en geduld. „Laat de medewerkers met rust! Zij kunnen er niks aan doen, en doen hun best.”

Het personeel krijgt naast kritiek ook een hart onder de riem. „Ze verdienen vandaag een grote pluim”, schrijft een Twitteraar. „Computerstoringen, mega lange wachtrijen voor de kassa, de ontslagbrief al op de mat en zich toch nog maximaal inzetten voor klanten en kinderen!”

Heeft u iets soortgelijks meegemaakt en wilt u uw verhaal kwijt? Dat kan via de WhatsApp-tiplijn of via de mail, redactie-i@telegraaf.nl.

DDOS

De storing komt door een DDOS-aanval op de KPN-netwerken, zo meldt een woordvoerder van Intertoys. „De datalijnen waren geraakt, maar we hebben nu een workaround gevonden. Het management meldt dat alles nu weer normaal verloopt, overal in het land.”

De cadeaukaarten kunnen tot zondag worden ingeleverd. Sommige filialen, die bijvoorbeeld enkel zaterdag open zijn, hebben al laten weten dat ze ’s avonds langer geopend zijn. Dat zou onder meer in Urk en Zuidlaren gebeuren.