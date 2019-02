Nederland geniet van ’strandweer’

Ook zondag wordt het zonnig en tamelijk warm, waarna de temperaturen komende week zelfs nog omhoog gaan. Dat meldt Weerplaza. Tot begin volgende week is er nauwelijks bewolking en heeft de zon vrij spel.

Dinsdag en woensdag worden maxima van 17 of 18 graden verwacht. „Dat zouden voor 26 en 27 februari recordwaarden zijn”, aldus het weerbureau.

„Misschien komen zelfs all-time februarirecords in gevaar. De kans is vooralsnog klein, maar onmogelijk is het niet”, aldus Weerplaza.

Vanaf donderdag wordt het wisselvalliger. Volgend weekend wordt alweer neerslag verwacht.

