Hart onder de riem voor ouders Van der Zee

De nu 20-jarige Van der Zee is tijdens een wintersportvakantie getroffen door een hartstilstand en wordt sindsdien in coma gehouden in het ziekenhuis. Dat lieten haar ouders vrijdag weten. De familie is vanzelfsprekend diep geraakt en zegt de boodschap te melden met ’het grootst mogelijke verdriet’.

„Bij voorbaat dank voor de liefdevolle woorden over onze dochter. We zijn dankbaar voor de steun van iedereen en danken jullie uit de grond van ons hart voor jullie liefde en positiviteit in deze tijden waarin zij dit het meeste nodig heeft.”

Medeleven

De oproep is niet aan dovemansoren gericht. „Heel veel sterkte Lotte”, reageert acteur Jay Pothof. „Jeetje wat een vreselijk nieuws, wat een shock!’’ schrijft influencer en Insta-model Lynn Quanjel. „Mijn gedachten zijn bij jullie.’’ Het pas 11-jarige model Elisa Catalina reageert: „Wat heftig! Sterkte.”

In 2017 werd Van der Zee ’Miss Teen Universe’. Ⓒ Facebook

Ook fotografen noemen het nieuws ’ongelofelijk’ en wensen de familie sterkte. ,,Mijn gedachten gaan uit naar haar ouders, familie en vrienden. Alle kracht gaat uit naar jou, lieve Lotte.”

Fans

Lotte van der Zee brak in 2017 door. Ze werd eerst gekroond tot mooiste tiener van Nederland en werd vervolgens ook Miss Teen Universe. In de jaren daarna bouwde ze een grote schare fans op, met onder meer 81.000 volgers op Instagram.